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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 4:48

В реке Казанке обнаружено тело утонувшего молодого мужчины

Он отправился купаться ночью
Роман ЕФРЕМОВ
Мужчина отправился купаться ночью и утонул. Причиной могли стать судороги

Мужчина отправился купаться ночью и утонул. Причиной могли стать судороги

Фото: МЧС Татарстана

В реке Казанке вечером 26 апреля было обнаружено тело утонувшего молодого мужчины.

Накануне в 9.30 спасателей вызвали на реку Казанку около жилого массива Голубое Озеро в столице Татарстана. На берегу находились вещи 26-летнего мужчины. Предполагалось, что он отправился купаться ночью и утонул. Причиной могли стать судороги, так как вода еще очень холодная.

В 18.30 водолазы в 10 метрах от берега на глубине 7 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. Они доставили его на берег и передали сотрудникам полиции.

Ранее мы сообщали, что в Тукаевском районе во время пожара на даче погибли молодые мужчина и женщина.

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