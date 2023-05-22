АО «Транснефть – Прикамье» подготовило флот к навигации

В составе флота - 103 средства водного транспорта, среди них – катера-бонопостановщики, образующие ордера с боновыми заграждениями, нефтесборщики, суда на воздушных подушках и другие плавательные средства.

Суда предприятия задействованы в решении сезонных производственных задач, направленных на повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов. В период навигации с помощью водного транспорта осуществляется дополнительный контроль подводных переходов магистральных трубопроводов через водные преграды, перевозка материально-технических ресурсов.

Кроме того, водным транспортом, в случае необходимости, обеспечивается оперативная доставка ремонтных бригад в труднодоступные места, в том числе, в период прохождения весеннего паводка, а также установка боновых заграждений на акваториях.

Также плавсредства используются при проведении командно-штабных учений и учебно-тренировочных занятий различного уровня сложности, в ходе которых отрабатываются действия персонала по ликвидации условных аварий на подводных переходах трубопроводов.

В рамках мероприятий межнавигационного периода проведено техническое обслуживание и ремонт маломерных судов. Все плавсредства прошли процедуру освидетельствования в Классификационном обществе и технического осмотра государственной инспекции по маломерным судам. Также суда прошли проверку на соответствие санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям.

В ходе проверки двигателей, электрооборудования, общесудовых систем и устройств подтверждено их соответствие действующим требованиям и нормам. Также проверена техническая документация, укомплектованность спасательными средствами и снабжением. Сотрудники прошли обучение по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой медицинской помощи.

Для оперативного привлечения большого количества плавсредств и персонала аварийных бригад до 2028 года в АО «Транснефть – Прикамье» планируется создать три базы флота рядом с Куйбышевским, Нижнекамским и Воткинским водохранилищами. Строительство первой из них началось в 2021 году.