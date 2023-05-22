В Казани летом высадят три миллиона цветов

Всего в городском бюджете на цветочное оформление заложено 55 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани в летний сезон 2023 года высадят три миллиона цветов. Средства выделят из бюджета города, также планируется, что на это потратятся местные организации и предприятия, сообщил на еженедельном совещании в мэрии председатель комитета внешнего благоустройства Исполкома столицы Казани Игорь Саляхутдинов. По его словам, всего в городском бюджете на цветочное оформление заложено 55 миллионов рублей, еще 108 миллионов выделено на дополнительное озеленение.

Так, цветниками будут украшены улицы Пушкина, Лобачевского, Ершова, Оренбургский тракт, Сибгата Хакима, проспект Универсиады. А на площади Свободы планируется высадка кустов роз.

Кроме того, самые большие цветники расположатся у здания цирка и по улице Сибгата Хакима возле Дворца водных видов спорта. Для посадки будут использовать 20 видов цветочной рассады .

Напомним, в казанском микрорайоне Салават Купере откроется общественный огород.

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