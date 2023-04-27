В казанском микрорайоне Салават Купере откроется общественный огород

огород будет состоять из двух теплиц и четырех открытых кадок Фото: Андрей АБРАМОВ

В казанском микрорайоне Салават Купере 29 апреля в парке откроется общественный огород. Жители столицы Татарстана смогут здесь посадить цветы, овощи, ягоды, ухаживать за ними, а затем собрать урожай.

Общественный огород будет состоять из двух теплиц и четырех открытых кадок. Желающие стать их временными владельцами, могут заполнить заявку. Среди подавших заявки выберут 18 человек, которые смогут заниматься посадками и уходом за растениями.

Кроме этого, 29 апреля в 12:00 состоится мастер-класс по пересадке комнатных растений. Он пройдет у теплиц парка в Салават Купере.

Ранее мы сообщали, что казанцы активно арендуют загородные дома.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram