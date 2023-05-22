В первом квартале 2023 года продажи застройщиков Казанской агломерации упали на 46%

В первом квартале 2023 году объем выручки от продаж составил 16 миллиардов рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В первом квартале 2023 году продажи квартир застройщиками Казанской агломерации упали на 46%. Это на 14 миллиардов рублей меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Соответствующая статистика опубликована на сайте «Наш Дом. Россия».

Согласно исследованию, в первом квартале 2023 году объем выручки от продаж составил 16 миллиардов рублей. Показатели этого периода на 13% больше, чем за первые три месяца 2021 года.

Кроме того, худшим за три года первый квартал текущего года стал по количеству проданных квартир. Так, было реализовано 2,1 тысячи квартир, что в 2,7 раза меньше, чем в прошлом году.

Отметим, за минувший год цена однокомнатной квартиры в Казани выросла на 57%. В марте стоимость жилья достигла отметки в 176,7 тысячи рублей.

Напомним, в Казани доходы застройщиков упали на 30%. За месяц им удалось реализовать 472 квартиры.

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