В Казани доходы застройщиков упали на 30%

Многим покупателям уже не важна планировка и расположение дома, на первый план вышли размер первоначального взноса и сумма платежа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале доходы казанских застройщиков от проданных квартир упали на 30% - до четырех миллиардов рублей. Сравнение велось с февралем 2022 года. За отчетный период удалось продать лишь 472 квартиры, что полтора раза меньше, чем годом ранее. Данные приводятся на портале «Дом.РФ».

Сообщается, что многим покупателям уже не важна планировка и расположение дома, на первый план вышли размер первоначального взноса и сумма ежемесячного платежа.

Ранее мы сообщали, что в Вахитовском и Приволжском районах Казани сдадут 300 тысяч квадратных метров жилья. Это в 2,2 раза больше, чем за прошлый период.

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