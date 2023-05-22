В Набережных Челнах банда взяла в плен двух предпринимателей

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 19 мая, около 21:00 в один из гаражей в поселке ГЭС Комсомольского района Набережных Челнов ворвалась группа захвата. Они были в бронежилетах, масках, очках и с автоматами. При этом их сопровождали следователи.

В это время в гараже находились два предпринимателя. Банда потребовала от мужчин срочно переписать все имущество на нужных им людей. Отрицательный ответ им не понравился, в связи с чем они надели на предпринимателей наручники и спустили в смотровую яму, прикрепив к кольцам в стене.

С утра их обещали доставить к нотариусу для переоформления недвижимости. Однако пленникам удалось сбежать, после чего они обратились в правоохранительные органы.

По предварительной версии, были задержаны шесть подозреваемых. Одна из них в свое время выдала кредит потерпевшим и приехала вернуть свои деньги в размере около 10 миллионов рублей, пишут "Челнинские известия".

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех подробностей произошедшего.

Напомним, ранее в Заинске произошло ограбление ювелирного магазина на 10 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram