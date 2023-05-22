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НовостиПроисшествия22 мая 2023 8:09

В Набережных Челнах банда взяла в плен двух предпринимателей

От мужчин потребовали срочно переписать все имущество на определенных людей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По данному делу возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 19 мая, около 21:00 в один из гаражей в поселке ГЭС Комсомольского района Набережных Челнов ворвалась группа захвата. Они были в бронежилетах, масках, очках и с автоматами. При этом их сопровождали следователи.

В это время в гараже находились два предпринимателя. Банда потребовала от мужчин срочно переписать все имущество на нужных им людей. Отрицательный ответ им не понравился, в связи с чем они надели на предпринимателей наручники и спустили в смотровую яму, прикрепив к кольцам в стене.

С утра их обещали доставить к нотариусу для переоформления недвижимости. Однако пленникам удалось сбежать, после чего они обратились в правоохранительные органы.

По предварительной версии, были задержаны шесть подозреваемых. Одна из них в свое время выдала кредит потерпевшим и приехала вернуть свои деньги в размере около 10 миллионов рублей, пишут "Челнинские известия".

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех подробностей произошедшего.

Напомним, ранее в Заинске произошло ограбление ювелирного магазина на 10 миллионов рублей.

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