В Заинске произошло ограбление ювелирного магазина на 10 миллионов рублей

Охрана не успела застать ночных гостей, которые к тому моменту уже скрылись. Фото: скриншот

В Заинске произошло ограбление ювелирного магазина. Участниками грабежа стали трое неизвестных. Об этом сообщили в социальных сетях.

Инцидент произошел в ночь с 12 по 13 мая в районе 2:00. Трое неизвестных вскрыли ювелирный магазин, расположенный в торговом центре на проспекте Нефтяников. На них была надета черная балаклава.

Процесс грабежа длился пару минут. За этот период неизвестные поместили ювелирные украшения в мешок и поспешили скрыться. По словам комментаторов поста, сумма похищенного может составлять до 10 миллионов рублей. При этом охрана не успела застать ночных гостей, которые к тому моменту уже скрылись.

Напомним, в Казани иностранец обокрал соседа по общежитию.

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