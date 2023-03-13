В Казани начали активную работу по возвращению ей статуса «город на воде»

В том числе обновление ждет любимый казанцами пляж «Локомотив». Фото: скриншот

Проект по реновации промзоны в районе улице Портовая в Казани начал активно реализовываться. Это должно помочь вернуть столице Татарстана статус «город на воде», заявил 13 марта на еженедельном совещании в исполкоме мэр Казани Ильсур Метшин.

Первое, что там будет сделано, это построено 20 домов премиум-класса. Объем инвестиций составит 18 миллиардов рублей. В целом же на всю реновацию промзоны планируют потратить порядка 500 миллиардов. Помимо строительства жилья, планируется создание большой парковой зоны вдоль рек Казанка и Волга.

Также, как сообщил на совещании глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Альберт Салихов, сейчас местные власти вместе с бизнесом разрабатывают проект развития полуострова с пляжем «Локомотив». Последний, по словам Салихова, очень важен для жителей Казани.

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