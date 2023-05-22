В рамках нацпроекта в Алексеевском районе построят молодежный центр

У молодежи появится своя киберстудия, студия звукозаписи, кафетерий, зал для дискотек и концертов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Алексеевском районе Татарстана возведут молодежный центр «СинЭргия». Его строительство запланировано в рамках национального проекта «Образование», сообщает районный совет.

В центре будет находиться киберстудия, студия звукозаписи, кафетерий, зал для дискотек и концертов, а также фотовидеостудия, творческая зона и коворкинг. В конце 2023 года запланировано открытие этого объекта.

Отметим, нацпроект «Образование» направлен на обеспечение возможности самореализации и развития талантов.

Напомним, в 2023 году в Казани построят молодежный центр и спроектируют три новых подростковых клуба.

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