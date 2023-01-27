На эти цели выделят деньги из бюджета республики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в Казани построят молодежный центр и спроектируют три новых подростковых клуба за счет республиканского бюджета. Об этом мэру города Ильсуру Метшину на отчетном совещании рассказала председатель комитета Исполкома по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

Так, подростковые клубы откроются в неиспользуемых помещениях на улицах Академика Арбузова, Солидарности и Ютазинская. А многофункциональный молодежный центр планируют построить на улице Черноморская

В новых учреждениях будут находиться туристическо-краеведческий центр, пространства для занятий и спортклуб для тренировок по боксу.

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