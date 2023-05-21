В Татарстане с начала 2023 года смертность снизилась на 15,3%

Смертность снизилась в целом на территории ПФО. Фото: Андрей АБРАМОВ

На 15,3% в Татарстане снизилась смертность. В первом квартале 2023 года на территории республике скончалось 11 023 человека, что на 1 994 или на 15,3% меньше, чем за такой же период прошлого года, гласят опубликованные данные Росстата.

Если брать в целом Приволжский федеральный округ, то тут также зафиксировано снижение смертности – на 16,9%. За первый квартал скончались 96 886 человек.

Напомним, ранее «КП-Казань» писала, что в Татарстане в начале 2023 года стали меньше жениться и больше разводиться.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram