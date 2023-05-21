В Татарстане стали меньше жениться и больше разводиться

В марте 20223 года в республике было заключено 1 607 браков. Фото: Евгения ГУСЕВА

За первые три месяца 2023 года в Татарстане был заключен 3 834 брака, что на 176 меньше нежели в прошлый аналогичный период. Об этом гласят данные Ростата. Правда, по его же информации, если брать отдельно март, то тут, наоборот, наметился рост по сравнению с прошлым годом. Заключено 1 607 браков - рост на 9,3%.

Однако, несмотря на этот рост, в Татарстане продолжает расти количество разводов. Только этой весной в республике официально свои отношения прервали 1 368 пар, что на 358 больше, если смотреть на данные прошлого года.

Вообще именно в Приволжье фиксируется сейчас самый большой рост числа разводов. Только за март в федеральном округе распалась 10 771 пара. Только три региона показывают приверженность к семейным традициям. В нижегородской области число разводов сократилось на 7%, в Оренбургской области – на 6,8%, в Чувашии – на 5,6%.

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