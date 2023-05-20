В Казани патриарх Кирилл встретился с председателем ДУМ РТ

Позиция государства соответствует убеждениям традиционных религий, подчеркнул патриарх. Фото: пресс-служба Казанской епархии

В Казани 19 мая состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с председателем Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) муфтием Камилем Самигуллиным.

- Мне очень легко выступать в таких местах, как это, потому что я чувствую себя среди единомышленников. И это не просто красивые слова: в первую очередь я имею в виду нашу общую позицию по отношению к опасным процессам, которые происходят в западноевропейской и североамериканской цивилизации, - сказал патриарх.

Настоятель подчеркнул, что у России сегодня особая роль, а позиция государства соответствует убеждениям традиционных религий.

Ранее мы сообщали, что итальянская маркиза подарила Татарстану частицу мощей Николая Чудотворца. Для этого глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов лично летал в Италию. В родном городе его встречала делегация во главе с настоятелем мамдышского храма преподобной Ксении Римляныни иереем Олегом Малышевым.

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