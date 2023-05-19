Марат Хуснуллин рассказал на KazanForum 2023, как будут восстанавливать Мариуполь

По словам Марата Хуснуллина, к новому учебному году будут реконструирован ряд университетов. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

К концу 2023 года суммарно в Мариуполе будет построены дома на 6 тысяч квартир, сообщил на KazanForum 2023 вице-премьер России Марат Хуснуллин.

- В 2022 году, когда мы начали восстановление Мариуполя, первой нашей задачей стал запуск тепла. Всего в городе 1 839 объектов, жилье и соцкультбыт. Прошлой зимой нам удалось подключить к отоплению порядка 1 430 объектов. В этом году ставим задачу подключить оставшиеся. Из них постараемся большую часть отремонтировать. Все не сможем, потому что есть сложные виды работ, есть сильно разрушенные здания, но к теплу мы хотим подключить все объекты, - поделился планами Марат Хуснуллин.

Кроме того, в Мариуполе решили построить 70 километров автомобильных дорог и привести в порядок 5 мостов. По словам вице-премьера, президент России Владимир Путин лично проехался по дорогам Мариуполя, которые находятся в плохом состоянии.

- Мы также активно занимаемся подготовкой к 1 сентября. К новому учебному году будет закончена реконструкция Приазовского технологического университета на 6 тысяч мест и Мариупольского государственного университета, - рассказал на полях казанского форума вице-премьер. - К концу года планируем завершить реконструкцию такого крупного объекта, как больница ФМБА.

Международный экономический форум в Казани посетили и представители новых регионов, в частности, врио главы ДНР Денис Пушилин. Для развития новых территорий необходимо научиться привлекать частные инвестиции, и KazanForum как раз является площадкой, где этот опыт можно получить, подчеркнул Марат Хуснуллин.

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