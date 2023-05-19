19 мая реликвии торжественно встретили в аэропорту Казани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстан прибыли реликвии пророка Мухаммада и его сподвижников. 19 мая их торжественно встретили в аэропорту Казани, теперь они будут доставлены в Болгар.

Привезенные реликвии пророка Мухаммада будут представлены на «Изге Болгар жыены». Экспонаты покажут в выставочном зале комплекса «Памятный знак в честь принятия ислама волжскими булгарами в 922 году».

Планируется, что в 2023 году на «Изге Болгар жыены» прибудут 40 тысяч гостей. Мероприятие состоится 21 мая.

Ранее мы сообщали, что что в Казани торжественно встретили частицу мощей Георгия Победоносца.

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