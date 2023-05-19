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НовостиОбщество19 мая 2023 10:51

Патриарх Кирилл назвал противодействие экстремизму задачей христиан и мусульман

Казань он назвал городом, где люди разной веры плодотворно взаимодействуют
Адам САГАЛ
В Казани мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие, подчеркнул патриарх. Фото: пресс-служба Казанской епархии

В Казани мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие, подчеркнул патриарх. Фото: пресс-служба Казанской епархии

Перед христианами и мусульманами стоит задача противостоять экстремизму. Поэтому работа группы стратегического видения «Россия – исламский мир» играет особую роль. Такое заявление сделал в Казани патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как уточнил патриарх, столица Татарстана - это символ плодотворного взаимодействия людей разных религиозных убеждений на благо России.

- В Казани мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе сходятся на общую пользу, – пояснил священник.

Ранее мы сообщали, что в Казани торжественно встретили частицу мощей Георгия Победоносца.

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