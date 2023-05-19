В Казани делегаты из разных стран обсуждают будущее духовных ценностей

В мероприятии участвуют более 100 человек. Фото: пресс-служба раиса РТ

В Казани проходит заседание группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Участники обсуждают тему традиционных духовно-нравственных ценностей в качестве основ межрелигиозного сотрудничества.

В мероприятии участвуют более 100 человек. Это представители не только России, но и делегаты из Бангладеша, Турции, Египта, Ирана, Индонезии, Кувейта, Марокко, Палестины, Саудовской Аравии, Сенегала, Таджикистана, Туниса.

Россию на заседании представляют вице-премьер Марат Хуснуллин, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, глава Башкортостана Радий Хабиров и другие. Присутствуют на встрече и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Председателем группы выступает глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее мы сообщали, что раис республики провел встречу с делегацией Султаната Оман.

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