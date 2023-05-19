Глава Татарстана провел встречу с делегацией Султаната Оман

Минниханов поблагодарил делегатов из Омана за визит в Татарстан и за внимание к работе KazanForum 2023. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с делегацией Султаната Оман. Встреча прошла в Доме правительства РТ. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики и промышленности, увеличения взаимного товарооборота.

Лидер республики подчеркнул, что существует множество возможностей для сотрудничества, в первую очередь, в области экономики, и этому процессу нужно придать динамику. Рустам Минниханов отметил, что сотрудничество с исламскими странами всегда было одним из главных направлений внешнеэкономической и международной деятельности Татарстана.

Также глава республики поблагодарил делегатов из Омана за визит в Татарстан и за внимание к работе KazanForum 2023.

Ранее мы сообщали, как прошло открытие форума в Казани.

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