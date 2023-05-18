«Объединив усилия»: как прошло открытие форума «Россия — Исламский Мир: KazanForum» 2023

Рустам Минниханов принял участие в открытие KazanForum 2023. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В этот четверг, 18 мая, в стенах МВЦ «Казань ЭКСПО» прошла торжественная церемония открытия Международного Экономического Форума «Россия — Исламский Мир: KazanForum» 2023.

Почетными гостями открытия стали вице-премьер России, председатель феедерального оргкомитета KazanForum 2023 Марат Хуснуллин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», глава Татарстана Рустам Минниханов, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, глава Минэкономразвития России Максим Решетников, а также заместитель генсекретаря ОИС по экономическим вопросам Ахмад Сенгендо.

Почетные спикеры открытия KazanForum 2023. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Работу форума и выставки открыл муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин словами из священного Корана. После чего было показано видеопоздравление председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентины Матвиенко, а также зачитано обращение председателя Госдумы России Вячеслава Володина.

Работу форума и выставки открыл глава ДУМ Татарстана муфтий Камиль Хазрат Самигуллин. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

В KazanForum 2023 примет участие порядка 15 тысяч участников из России и 84 других государств, планируется проведение более 150 деловых сессий. По мнению Марата Хуснуллина, интерес, который вызывает форум, статус, количество гостей, география стран - все это подтверждает, что Россию и Исламские государства связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения.

- Стратегический характер нашего партнерства не только скрепляет, но и открывает новые перспективы. Об этом свидетельствует рост товарооборотов России с государствами Исламского сотрудничества - почти на 30% за последние три года. Объединив усилия, мы вместе сможем преодолеть имеющиеся вызовы, добиться процветания наших государств и народов, - заявил вице-премьер России.

Марат Хуснуллин является председателем оргкомитета KazanForum 2023. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Следующим с приветственным словом выступил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. Напомним, что накануне он встретился с Рустамом Миннихановым - стороны намерены активизировать татарстано-таджикистанское сотрудничество.

- Нынешнее мероприятие является весьма значимым, с точки зрения укрепления и дальнейшего расширения нашего сотрудничества в области взаимных инвестиций и коопераций. Известно, что продолжающиеся сегодня сложные и непредсказуемые процессы на глобальном уровне становятся серьезным испытанием для мировой экономики. Ждем, что в этих условиях наши встречи послужат расширению и укреплению сотрудничества, а также открытию новых возможностей для бизнеса, - подчеркнул Кохир Расулзода.

Премьер-министр Татарстана намерен активизировать сотрудничество с Татарстаном. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, к сожалению, не смог присутствовать на открытии KazanForum 2023. От его имени выступил заместитель Ахмад Сенгендо и зачитал обращение в адрес участников и организаторов форума.

- Сегодня халяль является глобальным явлением, а не просто чем-то, связанным с религией. Знак халяль стал символом хорошего качества и полезности. Стоит отметить, что глобальная индустрия халяль быстро росла за последние десятилетия. Так, в 2022 году она оценивалась в 7,2 триллиона долларов США, а к 2028 году этот показатель достигнет 11,2 триллиона долларов США, - привел статистику Ахмад Сенгендо. - Ежегодные темпы роста в мировой индустрии халяль оцениваются в 20% в год, что очень впечатляет.

При этом заместитель генсека ОИС указал на проблему отсутствия единого подхода к определению стандартов халяльной продукции. Из-за этого встает вопрос о честности сертификации компаний, злоупотреблением служебным положением и грубой спекуляции. Ахмад Сенгендо порекомендовал всем лицам, учреждениям и компаниям, которым нужна дополнительная помощь и информация в отношении стандартов халяль связаться со специализированным учреждением ОИС - Институтом стандартизации и метрологии Исламских стран, который находится в Турции.

По словам Ахмада Сенгендо, глобальная индустрия халяль быстро росла за последние десятилетия. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Завершил торжественную церемонию открытия Рустам Минниханов. Глава Татарстана поблагодарил гостей KazanForum 2023, федеральные власти и Организацию исламского сотрудничества за оказанную поддержку. Глава республики выразил уверенность, что форум позволит создать комфортные и интересные контакты и принесет дальнейшее процветание стран и регионов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram