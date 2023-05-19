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НовостиОбщество19 мая 2023 6:19

Последние звонки в школах Казани пройдут с 22 по 25 мая

Точную дату каждая школа определит самостоятельно
Адам САГАЛ
В Казани состоится общегородской выпускной вечер

В Казани состоится общегородской выпускной вечер

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школах Казани последние звонки пройдут с 22 по 25 мая. Точную дату проведения каждая школа определит самостоятельно. Общегородского последнего звонка не запланировано.

В Казани состоится общегородской выпускной вечер. Дата его проведения пока не определена.

В 2022 году городской праздник для выпускников в Казани состоятся 29 июня на Кремлевской набережной. Тогда его посетили более шести тысяч человек. На празднике выступили Анет Сай и группа Gayazovs Brothers.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах школьники на каникулах смогут зарабатывать до 22 тысяч рублей.

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