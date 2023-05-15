«Последний звонок» 2023 в школах Татарстана: когда пройдет и кто примет участие

Также определены и даты выпускных вечеров, которые пройдут после экзаменов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Учеба подходит к концу, и совсем скоро для многих школьников начнутся летние каникулы. Традиционно будут в конце весны чествовать и выпускников. Кто-то из детей заканчивает младшие классы, а кто-то и вовсе прощается с партой и начнет взрослую жизнь. О том, когда именно пройдет «Последний звонок» 2023 в школах Татарстана, сообщили в Минобразования республики. Там также отметили, кто примет участие в торжественных мероприятиях.

- «Последний звонок» 2023 в школах Татарстана с привлечением родителей состоится преимущественно с 22 до 23 мая, - заявили в Минобразования республики.

В целом же школьная выпускная кампания в рамках всероссийского Года педагога и наставника начнется с онлайн-эфира, который запланирован на 20 мая. Подключиться к нему смогут все школы Татарстана. Кроме того, их ученики вместе со своими родителями в социальной группе Минпросвещения РФ могут присоединиться к масштабной акции «Марафон побед: спасибо, учитель!». В течение целого месяца там можно публиковать посты и видеоролики о школьных годах, своих учителях и наставниках. Девиз марафона: «Учить. Вдохновлять. Развивать».

А что с выпускными вечерами 2023 в школах Татарстана? Минобразования республики рекомендует начинать их проводит не ранее 23 июня. Например, в большинстве школ они уже запланированы на 23-24 июня. Выпускные вечера 2023 в школах Татарстана будут проводить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе и с учетом противопожарных требований.

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