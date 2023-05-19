Больше половины казанцев поддерживают возврат системы распределения выпускников вузов

Среди студентов только 3 из 10 человек поддержали идею Фото: Алексей БУЛАТОВ

За возврат к системе распределения выпускников вузов выступает больше половины жителей Казани (53%). Каждый четвертый против такой инициативы, а каждый пятый (21%) затруднился обозначить свою позицию. Таковы итоги опроса, проведенного специалистами SuperJob.

Среди студентов только 3 из 10 человек поддержали идею. Чаще всего возврат к системе распределения выпускников вузов поддерживают опрошенные старше 45 лет (61%).

Ранее Госсовет республики внес в Госдуму законопроект, который предусматривает обязательную трехлетнюю отработку студентов-бюджетников после выпуска.

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