Больше половины казанцев поддерживают возврат системы распределения выпускников вузов

Среди студентов только 3 из 10 человек поддержали идею
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За возврат к системе распределения выпускников вузов выступает больше половины жителей Казани (53%). Каждый четвертый против такой инициативы, а каждый пятый (21%) затруднился обозначить свою позицию. Таковы итоги опроса, проведенного специалистами SuperJob.
Среди студентов только 3 из 10 человек поддержали идею. Чаще всего возврат к системе распределения выпускников вузов поддерживают опрошенные старше 45 лет (61%).
Ранее Госсовет республики внес в Госдуму законопроект, который предусматривает обязательную трехлетнюю отработку студентов-бюджетников после выпуска.
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