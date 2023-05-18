В Татарстане в начале следующей недели ожидается 30-градусная жара

В начале следующей недели снова осадков не ожидается
Фото: Иван МАКЕЕВ
Татарстан находится сейчас под влиянием обширного антициклона, как следствие установилась теплая и сухая погода. А в начале следующей недели и вовсе ожидается 30-градусная жара.
19 мая в республике будет преимущественно без осадков, ночью температура составит +7..+12 градусов, днем +20..+25 градусов.
В субботу, 20 мая, погода существенно не изменится. А в воскресенье, 21 мая, днем воздух местами прогреется до +27 градусов.
Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели снова осадков не ожидается, а температура днем поднимется до +24..+30 градусов.
Ранее мы сообщали, каким будет лето 2023 в Татарстане.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram