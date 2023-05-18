В Казани на набережной озера Кабан создан орнитологический маршрут

В разные времена года на озере обитает более 20 видов птиц Фото: Иван БОРОВКОВ

На набережной озера Кабан в Казани создан орнитологический маршрут. Он состоит из шести видовых точек, где жители и гости столицы Татарстана могут наблюдать за птицами.

С помощью проекта можно познакомиться с жизнью птиц на озере. В разные времена года здесь обитает более 20 видов птиц, некоторые из которых включены в Красную книгу. Так, на озере можно встретить чомгу, ушастую сову, крякву, серую цаплю и других пернатых. Длина маршрута составляет один километр.

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