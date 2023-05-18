В Татарстане спасли упавшего в навозную яму бобра

Сотрудники применили специальную петлю для отлова и вытащили бобра из ямы. Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам
Обессиленного бобра спасли сотрудники госкомитета РТ по биоресурсам по Атнинскому району Татарстана.
Животное перебралось через ограждения и упало в навозную яму, откуда не могло выбраться самостоятельно. О случившемся в госкомитет сообщили неравнодушные жители. Прибывшие на место инцидента сотрудники применили специальную петлю для отлова и вытащили бобра из ямы.
Травм на теле животного не обнаружили, поэтому специалисты отнесли его к воде и отпустили.
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