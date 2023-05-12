Окончательное место производства пока не утверждено. Фото: Минпромторг РТ

В Набережных Челнах могут запустить производство электромобиля «Атом». Для этого может быть использована площадка бывшего завода Ford. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании «Кама» Игоря Поваразднюка.

Окончательное место производства пока не утверждено, но площадка в Набережных Челнах рассматривается как реальный вариант. Руководитель уточнил, что скоро предприятие определится в этом вопросе.

- В скором времени мы планируем объявить площадку, на которой будет вестись производство. Завод в Набережных Челнах действительно находится с самого начала в периметре нашего анализа. Но за последние полгода количество анализируемых площадок выросло по известным причинам, — заявил Поваразднюк.

Как пишет издание, «Кама» рассматривает вариант сборки и в других странах, в том числе в Китае. Серийное производство российского электромобиля начнется в середине 2025 года, тогда же он поступит в массовую продажу.

Ранее мы сообщали, что глава пресс-службы «КАМАЗа» купил первый в Набережных Челнах электромобиль «Москвич».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram