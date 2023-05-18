В Казани на железной дороге подожгли четыре релейных шкафа

ЧП произошло ночью. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Ночью в районе станции «Дербышки» в Казани сотрудники железной дороги обнаружили, что горят сразу четыре релейных шкафа. Это был явно поджог. Пока огонь тушили, а на место происшествия ехали силовики, пришлось остановить движение товарных поездов. Были задержаны пять составов, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах. По его данным, поджигатели пока не найдены, их поиск продолжается.

Напомним, ранее похожий случай произошел на железной дороге в Набережных Челнах. Там так же подожгли релейный шкаф. Злоумышленника тогда задержали. Им оказался 19-летний местный житель, который совершил поджог по указанию собеседника в одном из мессенджеров. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «диверсия», ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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