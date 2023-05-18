Жители Казни выступают против сотовой вышки, с которой упал рабочий без страховки

По словам местных жителей, вышка имеет высоту не менее 30 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители жилмассива Константиновка в Казани выступили против установки рядом с их домами 30-метровой вышки сотовой связи. По их словам, сначала ее хотели поставить в опасной близости к газопроводу, рабочие даже котлован успели вырыть. Но его пришлось засыпать и искать неподалеку другое место. Но это все равно не устраивает местных жителей, по их заверениям, такие высокие объекты тут опасно строить, так как это зона посадки самолетов КАПО имени Горбунова. Они уже написали обращения по этому поводу во все инстанции, пока нет никакого эффекта, сообщает «Вечерняя Казань».

Тем временем, на обслуживания этой самой вышки прислали 29-летнего рабочего. Он взобрался на высоту без какой-либо страховки и защиты. В результате чего сорвался вниз и упал на землю. Его с различными травмами увезли в больницу. По данному факту прокуратура начала проводить проверку на соблюдение требований законодательства об охране труда.

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