В Казани рабочий сорвался с вышки в поселке Константиновка

Предполагается, что пострадавший был без страховки и какой-либо защиты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Константиновка 29-летний рабочий сорвался с вышки. Инцидент произошел сегодня, 16 мая. Предполагается, что пострадавший был без страховки и какой-либо защиты. В результате падения ему потребовалась госпитализация.

По факту происшествия прокуратура Казани начала проверку информации. Если надзорное выявит нарушения требований законодательства об охране труда, то предпримет меры реагирования, заявили в их пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что на рабочего в одном из торговых центров Казани упала железная плита. Мужчина погиб на месте.

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