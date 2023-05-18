Профессор КФУ сообщил, как долго продержится летняя жара в Татарстане

Небольшое понижение температуры ожидается лишь в ближайшую субботу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстан уже в середине мая пришла летняя жара. Как сообщил профессор КФУ Юрий Переведенцев, она продержится как минимум неделю.

- Погода определяется обширным антициклоном, который занимает всю европейскую часть России. Мы наблюдаем июньское, а порой даже июльское тепло. Сейчас среднесуточная температура в норме должна составлять порядка 13,5-14 градусов, - цитирует синоптика «Татар-информ». - Центр этого антициклона находится в Сибири, а потом к нам придет другой антициклон с запада.

Небольшое понижение температуры ожидается лишь в ближайшую субботу, затем снова вернется летняя жара.

Метеоролог уточнил, что в мае в Татарстане выпало мало осадков. Это может негативно сказаться на сельском хозяйстве.

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