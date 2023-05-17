В Волжском районе Марий Эл сгорел многоквартирный дом

Дом был признан аварийным и предназначенным к расселению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 16 мая в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании двухэтажного многоквартирного дома в селе Новые Параты Волжского района.

Огонь распространился на площади порядка 500 квадратных метров. На место происшествия прибыли шесть пожарных автоцистерн. Спустя более двух часов открытое горение удалось локализовать, сообщает пресс-служба МЧС Марий Эл. О пострадавших информации не поступало.

Отмечается, что дом был признан аварийным и предназначенным к расселению. Жильцов эвакуировали и разместили во временном жилье, часть из них поселилась у родственников.

Напомним, ранее в Марий Эл горела Семеновская школа-интернат.

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