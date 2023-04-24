Ученики и персонал, более 70 человек, эвакуированы Фото: МЧС Татарстана

Около 13.00 24 апреля в селе Семеновка Марий Эл загорелась школа-интернат. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Возгорание произошло на чердаке трехэтажного здания, огонь распространился на площади порядка 300 квадратных метров.

Ученики и персонал, более 70 человек, были эвакуированы. На месте происшествия работают пожарные, которые пытаются локализовать пожар. Что послужило причиной возгорания, пока неизвестно. Отметим, что в Марий Эл с 10 апреля действует особый противопожарный режим.

По факту пожара в образовательном учреждении прокуратура Марий Эл начала проверку. К месту событий выехал исполняющий обязанности республиканского прокурора Дмитрий Талипов, сообщает пресс-служба правоохранительного органа.

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