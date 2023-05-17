В Марий Эл водитель иномарки врезался в медведя

Последствия столкновения с медведем. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл
Вечером 16 мая в Моркинском районе Марий Эл на одиннадцатом километре трассы Морки – Уньжинский произошло ДТП. 60-летний водитель Renault врезался в медведя.
Животное внезапно выбежало на дорогу. В результате столкновения водитель получил травмы, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Напомним, ранее два водителя без прав устроили ДТП в Марий Эл.
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