В Марий Эл водитель иномарки врезался в медведя

Последствия столкновения с медведем. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Вечером 16 мая в Моркинском районе Марий Эл на одиннадцатом километре трассы Морки – Уньжинский произошло ДТП. 60-летний водитель Renault врезался в медведя.

Животное внезапно выбежало на дорогу. В результате столкновения водитель получил травмы, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Напомним, ранее два водителя без прав устроили ДТП в Марий Эл.

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