Два водителя без прав устроили ДТП в Марий Эл

Обе аварии произошли в Звениговском районе. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В среду, 19 апреля, в Марий Эл произошло два ДТП, которые спровоцировали водители без прав. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Первая авария произошла в Звениговском районе на 60-м километре дороги «Звенигово – Шелангер – Морки». По предварительным данным, пьяный 30-летний мужчина за рулем «Лады Калины» съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадал водитель и 52-летний пассажир.

Вечером в этом же районе на подъезде к селу Кожласола случилась другая авария. Предполагается, что 47-летний водитель «Лады Приоры» также съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчину госпитализировали в больницу.

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