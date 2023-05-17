Мэр Набережных Челнов посетил семью умершей после родов учительницы

Магдеев передал девочкам подарки, которые он лично приобрел во время одной из поездок. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил семью Алены Мухаметовой, которая скончалась после тяжелых родов. Эта встреча главы города с мужем и детьми умершей учительницы стала уже третьей.

Магдеев передал девочкам подарки, которые он лично приобрел во время одной из поездок, а малышу Ранелю - необходимое для новорожденного. Ребенок недавно вместе с бабушкой вернулся из казанской больницы домой. Мэр поговорил с девочками, расспросил у них про школьные успехи и попил с ними чай.

Напомним, трагедия, которая унесла жизнь учительницы Алены Мухаметовой, случилась в марте этого года.

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