В Казани приостановлено движение трамваев №1, №2, №3, №5 и №5а

На месте работают службы. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани на пересечение улиц Габдуллы Тукая и Парижской Коммуны столкнулись автомобиль и трамвай. В связи с этим движение приостановили вагоны по маршрутам №1, №2, №3, №5 и №5а.

- На месте работают службы. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут, - заявили в МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, что в Ново-Савиновском районе в скором времени запретят движение по ряду улиц.

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