В Ново-Савиновском районе Казани ограничат движение по нескольким улицам

В Ново-Савиновском районе будут вестись работы на сетях кабельной канализации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ново-Савиновском районе Казани перекроют движение по нескольким улицам. Здесь будут вестись работы на сетях кабельной канализации.

С 23 по 28 мая частично закроют тротуар на улице Адоратского, вблизи дома №19.

С 26 по 28 мая на улице Лаврентьева также частично перекроют тротуар.

С 29 мая по 4 июня полностью ограничат движение по тротуару вблизи дома №2 по улице Лаврентьева.

С 5 по 14 июня местами будет закрыт тротуар возле дома №49 по улице Фатыха Амирхана.

С 15 по 20 июня частично перекроют тротуар у дома №71 по улице Фатыха Амирхана.

Напомним, ранее стало известно, что участок улицы Гвардейской временно перекроют для движения автомобилей.

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