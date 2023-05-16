В Татарстане вторую неделю дорожает бензин

При этом стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива осталась неизменной. Фото: Евгения ГУСЕВА

В республике вторую неделю продолжает дорожать бензин. Такую статистику приводит Татарстанстат.

Со 2 по 10 мая бензин марки АИ-95 подорожал на 13 копеек. Теперь за литр в среднем на АЗС требуют 49,68 рубля. Премиальные марки АИ-98 и выше возросли в цене на 11 копеек – литр стал стоить 61,01 рубля. При этом стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива осталась неизменной – 46 рублей и 54,63 рубля за литр соответственно.

Напомним, на KazanForum 2023 выставят прототип электромобиля АТОМ. Машина будет работать не от бензина, а от заряжаемой батареи.

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