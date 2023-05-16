В Зеленодольском районе построят логистический комплекс за 2,8 млрд рублей

Площадь логистического терминала составит не менее 40 тысяч квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленодольском районе построят логистический комплекс за 2,8 миллиарда рублей. Строительство объекта обсудили на рабочей встрече раис Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани и президент ГК «Ромекс Group» Алексей Прокопенко.

Площадь логистического терминала составит не менее 40 тысяч квадратных метров – это позволит обрабатывать около 25 миллионов килограммов груза каждый месяц. Рустам Минниханов подчеркнул, что в имеющихся условиях создание логистических комплексов оправдано и экономически обосновано, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, ранее строительство мусоросжигательного завода в Казани перенесли на неопределенный срок.

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