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НовостиЭкономика16 мая 2023 13:40

В Зеленодольском районе построят логистический комплекс за 2,8 млрд рублей

На нем будут обрабатывать около 25 миллионов килограммов груза каждый месяц
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Площадь логистического терминала составит не менее 40 тысяч квадратных метров.

Площадь логистического терминала составит не менее 40 тысяч квадратных метров.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленодольском районе построят логистический комплекс за 2,8 миллиарда рублей. Строительство объекта обсудили на рабочей встрече раис Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор ГК «Деловые линии» Фарид Мадани и президент ГК «Ромекс Group» Алексей Прокопенко.

Площадь логистического терминала составит не менее 40 тысяч квадратных метров – это позволит обрабатывать около 25 миллионов килограммов груза каждый месяц. Рустам Минниханов подчеркнул, что в имеющихся условиях создание логистических комплексов оправдано и экономически обосновано, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, ранее строительство мусоросжигательного завода в Казани перенесли на неопределенный срок.

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