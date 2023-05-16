Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 9:15

В Казани строительство мусоросжигательного завода перенесли на неопределенный срок

В данное время отходы из города вывозят на полигон, расположенный по улице Химическая
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Строительство МСЗ под Казанью замедлилось из-за санкций.

Строительство МСЗ под Казанью замедлилось из-за санкций.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) под Казанью перенесли на неопределенный срок. По данным Комитета ЖКХ Исполкома столицы Татарстана, в данное время твердые коммунальные отходы вывозят на полигон, расположенный по улице Химическая в Московском районе города.

Напомним, ранее премьер-министр республики Алексей Песошин сообщал, что строительство МСЗ под Казанью замедлилось из-за санкций. Речь идет о поставке импортного оборудования, альтернативы которому обойдутся слишком дорого. В связи с этим сроки ввода в эксплуатацию мусоросжигательного завода перенесли с конца 2023 года на конец 2024 года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram