Ришат Гилязутдинов покинул пост главного тренера казанского ВК «Динамо-Ак Барс»

Под руководством Гилязетдинова клуб завоевал 18 трофеев. Фото: пресс-служба ВК «Динамо Ак Барс»

Во вторник, 16 мая, Ришат Гилязутдинов ушел с поста главного тренера «Динамо-Ак Барс». Он возглавлял волейбольный клуб на протяжении 14 сезонов, сообщает пресс-служба команды.

Под руководством Гилязутдинова клуб побеждал в лиге чемпионов, в клубном чемпионате мира и в кубке ЕКВ. Волейболисты «Динамо-Ак Барс» шесть раз становились чемпионом России, семь раз выигрывал кубок страны и дважды – суперкубок.

Ришат Гилязутдинов пожелал клубу еще больше побед и радостных моментов. Он также поблагодарил фанатов «Динамо Ак Барс», которые поддерживали команду при взлетах и падениях.

Напомним, ранее волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал одиннадцатикратным чемпионом России.

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