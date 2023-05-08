Волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал одиннадцатикратным чемпионом России

Команда в последних трех матчах оказалась сильнее московского «Динамо». Фото: пресс-служба «Зенит-Казань», Сергей Кирвин

В воскресенье, 7 мая, волейбольный клуб «Зенит-Казань» выиграл финальную серию плей-офф чемпионата России по волейболу. Команда в последних трех матчах оказалась сильнее московского «Динамо».

По словам главного тренера клуба Алексея Вербова, прошлогоднее поражение сильно ударило по команде. На этом чемпионате игрокам удалось исправить ошибки и показать достойную игру.

Так, «Зенит-Казань» стал одиннадцатикратным чемпионом России. Команда с 2018 года не завоевывала золотые медали. С тех пор были два серебра и бронза и даже пятое место.

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