В ТЦ "Кольцо" в Казани на рабочего упала железная плита

ФОТО: телеграм-канал «Mash Iptash»

Сегодня, 21 апреля, в торговом комплексе, расположенном в центре Казани, произошла трагедия. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Iptash».

На данный момент известно, что во время проведения работ на мужчину упала железная плита, которая весит несколько тонн. Она даже частично разрушила одну из стен торгового комплекса.

К несчастью, мужчина скончался на месте - у него просто не было шансов на спасение.

В республиканском следственном комитете факт трагедии подтвердили и отметили, что по нему в настоящее время проводится процессуальная проверка.

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