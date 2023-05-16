В финале «Школьной Лиги лекторов» выступит школьник из Казани

Выступление юного ученого состоится 17 мая в 11:05. Фото: Иван ВИСЛОВ

В финале «Школьной Лиги лекторов» выступит ученик десятого класса казанской русско-татарской школы №129 Илья Садрисламов. Всероссийский конкурс проводит общество «Знание».

Выступление юного исследователя состоится 17 мая. Посмотреть трансляцию и отдать за него голос можно на сайте организации. В финале Илья расскажет, как возникло искусственное освещение и как правильно его использовать в школах. Наставником парня выступает его учитель информатики, амбассадор всероссийского Форума классных руководителей Ерлан Аймаганбетов.

Отметим, всего в финале «Школьной Лиги лекторов» оказались 50 юных участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Донецка, Луганска. Имена победителей будут известны 18 мая.

Напомним, школьник из Казани написал книгу о героизме участников спецоперации из Татарстана.

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