Школьник из Казани написал книгу о героизме участников СВО из Татарстана

Фото: Александр КОЦ

Ученик казанской школы №12 Амир Валиуллов написал книгу о героизме участников СВО из Татарстана, передает пресс-служба республиканского ГУФССП. Мальчик является сыном начальника Ново-Савиновского отдела судебных приставов Казани.

Книга символично называется «Сильнее отца». Она состоит из 7 глав, каждая из которых посвящена герою из разных районов Татарстана. Выход издания 12-летнего писателя приурочен ко Дню Победы – празднику ветеранов Великой Отечественной войны, которые подарили нынешним школьникам и миллионам людей мирную жизнь.

Амир хочет подарить свою книгу участникам СВО и своим близким.

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