Минниханов с Бердымухамедовым обсудили по телефону предстоящий KazanForum

Минниханов отметил, что присвоение форуму федерального статуса вызовет наибольший интерес со стороны мирового сообщества. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Раис Татарстана Рустам Минниханов с главой Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым обсудили по телефону предстоящий форум «Россия-Исламский мир: KazanForum», сообщает пресс-служба главы республики.

Бердымухамедов выразил уверенность, что мероприятие традиционно пройдет на самом высоком уровне. Минниханов отметил, что присвоение форуму федерального статуса вызовет наибольший интерес со стороны мирового сообщества.

Кроме того, глава туркменского народа направил представительную делегацию на KazanForum, в состав которой вошли руководители промышленности, транспорта, строительства. Также на площадке мероприятия организуют стенд Туркменистана.

В заключение беседы Гурбангулы Бердымухамедов просил передать теплые слова приветствия государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Напомним, ранее мы опубликовали спецпрограмму для участников KazanForum 2023 с 18 по 21 мая.

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