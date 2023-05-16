В Татарстане газовые сети подведут к 35 медицинским и 22 образовательным учреждениям

Перечень потребителей экологического топлива расширен. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане газовые сети бесплатно подведут к 35 медицинским и 22 образовательным учреждениям. Эта работа будет осуществляться в раках программы «Социальная газификация», сообщает пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС.

По словам директора филиала Наили Аскаровы, в республике реализация программы социальной газификации продолжается и востребована в населенных пунктах. При этом перечень потребителей экологического топлива расширен.

Кроме того, благодаря активному жилищному строительству количество домовладений, подлежащих газификации, до конца 2024 года составляет 17,1 тысячи домов. А с 2021 года газопровод доведен до границ 14,2 тысячи домовладений. Из них 8,6 тысячи домов подключены к газу.

В текущем году в программу включены медицинские и образовательные учреждения.

Напомним, в Татарстане участвовать в бесплатной газификации смогут только зарегистрированные собственники жилья.

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