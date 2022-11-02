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НовостиОбщество2 ноября 2022 16:03

В Татарстане участвовать в бесплатной газификации смогут только зарегистрированные собственники жилья

В республике в рамках данной программы от них уже поступило свыше 16 тысяч заявок
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане бесплатно газопровод был доведен до границ 9 тысяч земельных участков.

В Татарстане бесплатно газопровод был доведен до границ 9 тысяч земельных участков.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане потенциал догазификации составляет более 18 тысяч домовладений. Для участия в программе жителям необходимо оформить право собственности, сообщает Росреестр республики.

Отметим, в регионе в рамках данной программы уже поступило свыше 16 тысяч заявок. Из них принято в работу 11,5 тысячи. Бесплатно газопровод был доведен до границ 9 тысяч земельных участков.

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