В Татарстане участвовать в бесплатной газификации смогут только зарегистрированные собственники жилья

В Татарстане бесплатно газопровод был доведен до границ 9 тысяч земельных участков. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане потенциал догазификации составляет более 18 тысяч домовладений. Для участия в программе жителям необходимо оформить право собственности, сообщает Росреестр республики.

Отметим, в регионе в рамках данной программы уже поступило свыше 16 тысяч заявок. Из них принято в работу 11,5 тысячи. Бесплатно газопровод был доведен до границ 9 тысяч земельных участков.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram