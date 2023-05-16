В некоторых местах град пришлось разгребать лопатой Фото: принтскрин видео.

В Аксубаевском районе Татарстана прошел крупный град. Соответствующие кадры опубликовали жители в соцсетях.

В некоторых местах града выпало настолько много, что его пришлось разгребать лопатой. Пострадали и посадки на садовых участках. О повреждении автомобилей не сообщается.

Ранее метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

Благодаря теплой погоде град быстро растаял Фото: принтскрин видео.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram