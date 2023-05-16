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НовостиОбщество16 мая 2023 6:21

В Аксубаевском районе Татарстана прошел крупный град

Жители переживают за свои посадки
Адам САГАЛ
В некоторых местах град пришлось разгребать лопатой

В некоторых местах град пришлось разгребать лопатой

Фото: принтскрин видео.

В Аксубаевском районе Татарстана прошел крупный град. Соответствующие кадры опубликовали жители в соцсетях.

В некоторых местах града выпало настолько много, что его пришлось разгребать лопатой. Пострадали и посадки на садовых участках. О повреждении автомобилей не сообщается.

Ранее метеоролог КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

Благодаря теплой погоде град быстро растаял

Благодаря теплой погоде град быстро растаял

Фото: принтскрин видео.

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